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02:25
بإشراف أممي.. ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية
توافق الليبيون على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم في جنيف، وسيجري التصويت عبر الهاتف.
19/1/2021
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