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56:32
الحصاد (2021/1/18)
تابعت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/1/18) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: 21 ولاية أميركية تنشر قوات من الحرس الوطني استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
18/1/2021
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