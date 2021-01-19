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56:32

الحصاد (2021/1/18)

تابعت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/1/18) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: 21 ولاية أميركية تنشر قوات من الحرس الوطني استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
18/1/2021
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