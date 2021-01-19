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الاضطرابات الليلية تتجدد في تونس والسلطات تتهم "مخربين"

تحركات ليلية شهدتها مناطق مختلفة في محافظات تونسية عدة لا شعارات واضحة ولا مطالب اجتماعية رفعت خلالها، إلا أن أغلبها تحول إلى اشتباكات مع عناصر الأمن بسبب ما وصفته الداخلية بالأفعال الإجرامية.