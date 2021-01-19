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استعدادا لحفل تنصيب بايدن.. واشنطن تتحول لثكنة عسكرية

تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى ثكنة عسكرية استعدادا لحفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة لم يشهد لها المواطن الأميركي مثيلا.