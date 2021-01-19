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إدراج اللاجئين في حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن

بدأت السلطات الأردنية بحملة تطعيم اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء وداخلها لمواجهة فيروس كورونا، وستخصص عيادات في المخيمات لإعطاء اللقاح.
19/1/2021
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