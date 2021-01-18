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وزير الخارجية الفرنسي: إيران بصدد امتلاك قدرات صنع أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن إيران بصدد امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية، وإن من الضروري أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.