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ما وراء الخبر- تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

ناقشت حلقة (2021/1/17) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات وزراء خارجية إيران وفرنسا بشأن ضرورة التمسك بالالتزام بالاتفاق النووي، وبحث برنامجها الصاروخي والتدخلات الإقليمية.