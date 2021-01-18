search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
26:37
ما وراء الخبر- تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟
ناقشت حلقة (2021/1/17) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات وزراء خارجية إيران وفرنسا بشأن ضرورة التمسك بالالتزام بالاتفاق النووي، وبحث برنامجها الصاروخي والتدخلات الإقليمية.
17/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- لماذا فشلت جلسة مفاوضات سد النهضة؟
play
27:08
سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
play
48:01
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/1/9)
play
25:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)
play
25:17
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- لماذا فشلت جلسة مفاوضات سد النهضة؟
play
27:08
سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
play
48:01
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/1/9)
play
25:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)
play
25:17
المزيد من حوارية
قاوم الاحتلال بالمقلاع..المسن سعيد عرمة شخصية الأسبوع وتطورات المشهد الأميركي حدثه الأبرز
تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟
تعليقات ساخرة على الجدل بشأن القطار الكهربائي في مصر.. ما قصة ساويرس والوزير؟
استنفار في ساعات ترامب الأخيرة.. ما فرص اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران؟
الأكثر قراءة
قبل يومين من تنصيب بايدن.. 7 تطورات خطيرة تزيد سخونة المشهد في واشنطن
ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020
قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول.. مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكّل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله
تاريخ صفوت الشريف.. صراع ضابط المخابرات مع سعاد حسني وعمر خورشيد