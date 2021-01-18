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ما وراء الخبر- تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

ناقشت حلقة (2021/1/17) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات وزراء خارجية إيران وفرنسا بشأن ضرورة التمسك بالالتزام بالاتفاق النووي، وبحث برنامجها الصاروخي والتدخلات الإقليمية.
17/1/2021
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