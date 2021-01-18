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لأسباب فنية.. تأجيل الانتخابات النيابية في العراق

حسمت المفوضية العراقية الجدل، وأوصت بتأجيل الانتخابات النيابية لأسباب تراها فنية وليست سياسية، التأجيل جاء بعد مشاورات مع الكتل والأحزاب وأطراف المعادلة السياسية المختلفة.