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قلق من تهديدات أمنية داخلية في حفل تنصيب جو بايدن

مع اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يرتفع منسوب القلق لدى القائمين على المراسم، قلق من شن هجوم داخلي من طرف أفراد على صلة بتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.