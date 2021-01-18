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قبيل وصول بايدن للبيت الأبيض.. جدل بين طهران وباريس بشأن الاتفاق النووي

احتدم الجدال بين طهران وباريس قبيل وصول الرئيس الأميركي المنتخب للبيت الأبيض، وذلك بعد مطالبة فرنسا ودول أوروبية أخرى طهران بالتراجع عن قدرات صاروخية ونووية امتلكتها خلال السنوات الماضية،

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