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عواصم أوروبية تخشى من المظاهر الشعبوية بعد اقتحام الكونغرس الأميركي

تجاوبت عواصم غربية وأوروبية مع ما حادثة اقتحام الكونغرس الأميركي، تخوفا من صعود الشعبوية وما تثيره مظاهرها وتأثيراتها في الديمقراطيات الغربية. ما دفع ألمانيا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.