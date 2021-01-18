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صناعة التنور الطيني في العراق

يعمل مُلّا آلن من خلال التنور العراقي المعروف باسم تنور الطين. فهذا العراقي من أهالي محافظة كركوك، يحترف منذ 25 سنة صناعة التنانير من الطين، وقد ورث هذه المهنة عن أجداده.