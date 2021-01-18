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سكان قرية "اللية" السودانية الحدودية يشكون من مليشيات إثيوبية

يشكو سكان قرية “الليَّة” على الحدود السودانية الإثيوبية مما يقولون إنها عمليات قتل وخطف ونهب لممتلكاتهم، والحرمان من الزارعة، من قبل ما يصفونها بالمليشيات الإثيوبية.