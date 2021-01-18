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خطورة العمل في الحراسة وحفظ الأمن بالصومال

يشكو العاملون في الحراسة والحفاظ على الأمن في المرافق الخاصة بالعاصمة الصومالية من خطورة عملهم، وقد قتل كثير من العاملين في هذا المجال في الانفجارات التي تستهدف الفنادق والمحال التجارية.