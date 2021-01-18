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حرف أعادتها الظروف الاقتصادية في لبنان

في لبنان حرف ظن البعض أنها انتهت إلى الأبد، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحت وطأتها البلاد أعادت إحياء الحرف مرة أخرى.
18/1/2021
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