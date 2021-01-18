02:29

حرف أعادتها الظروف الاقتصادية في لبنان

في لبنان حرف ظن البعض أنها انتهت إلى الأبد، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحت وطأتها البلاد أعادت إحياء الحرف مرة أخرى.