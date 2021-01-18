02:59

جمعيات تونسية تدعو رئيس الجمهورية للعمل على استرجاع الأموال المنهوبة

دعت جمعيات تونسية الرئيس التونسي إلى تمديد فترة تجميد الأموال المنهوبة من جانب الرئيس الراحل والمودعة في البنوك السويسرية. عدم استرجاع الأموال سيكون انتكاسة للثورة ومبادئها بحسب المنظمات المدنية.