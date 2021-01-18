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تدريب طلاب الطب بجامعة إدلب في مستشفى ابن سينا التعليمي

يعد مستشفى ابن سينا التعليمي الأول من نوعه في مناطق سيطرة المعارضة السورية، الذي يقدم الخدمات الطبية والتعليمية معا. وقد بدأ الطلاب في كليتي الطب والصيدلة في جامعة إدلب تدريبهم العملي في المستشفى.