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56:49
الحصاد (2021/1/17)
ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/1/17) المواضيع الآتية: إجراءات أمنية مشددة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، واشنطن تعلن إجراء قاذفات من طراز “بي-52″ (B-52) طلعات في الخليج.
17/1/2021
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