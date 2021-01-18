56:49

الحصاد (2021/1/17)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/1/17) المواضيع الآتية: إجراءات أمنية مشددة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، واشنطن تعلن إجراء قاذفات من طراز “بي-52″ (B-52) طلعات في الخليج.