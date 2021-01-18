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الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع رغم كورونا

حقق الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي معدل نمو اقتصادي بلغ 2.3%، ومع استمرار الطلب العالمي على المنتجات الصينية في ظل كورونا يتوقع البنك الدولي أن ترتفع حصة الصين من الاقتصاد العالمي بنسبة 14%.