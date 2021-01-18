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اعتقال المعارض الروسي ألكسي نافالني فور عودته لموسكو

اعتقلت السلطات الروسية المعارض ألكسي نافالني فور وصوله إلى موسكو، وقد استقبله أنصاره في مطار فنوكوفو بالتصفيق رغم الوعيد والتهديد من السلطات.