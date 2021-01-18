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02:22
اعتقال المعارض الروسي ألكسي نافالني فور عودته لموسكو
اعتقلت السلطات الروسية المعارض ألكسي نافالني فور وصوله إلى موسكو، وقد استقبله أنصاره في مطار فنوكوفو بالتصفيق رغم الوعيد والتهديد من السلطات.
18/1/2021
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