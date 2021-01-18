02:41

ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر

عتمة قاتمة، هكذا يصف الفلسطينيون داخل الخط الأخضر حال بلداتهم مع انتشار السلاح وازدياد جرائم القتل، ويتهم الفلسطينيون سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء واجبها وملاحقة المجرمين.