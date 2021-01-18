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إقبال قياسي على منصات التسويق الإلكتروني

شهدت منصات التسويق الإلكتروني ارتفاعا قياسيا في مستويات الإقبال نتيجة تنامي التدابير الوقائية بين المستهلكين. وقد لجأ مستهلكون لمنصات ومواقع عديدة لتلبية خدمات التسوق والشحن للمستهلكين.