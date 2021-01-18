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أبرز ملامح الكونغرس الجديد الذي أفرزته انتخابات العام 2020

مكنت الانتخابات الأميركية الأخيرة الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ، التقرير يستعرض أبرز ملامح الكونغرس الجديد الذي أفرزته انتخابات العام 2020.
18/1/2021
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