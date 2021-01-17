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منصة إلكترونية تعزز دور المرأة في الصومال

أطلقت صحفيات صوماليات منصة إلكترونية تعمل على رفع المساهمات الإعلامية التي تعزز دور المرأة الصومالية، وتتيح لها مساحة أكبر لإبراز المشاكل والممارسات السلبية التي تواجهها في البلاد.