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قلق عراقي من تداعيات التوتر الإيراني الأميركي على بلادهم

في ظل التوتر الإيراني الأميركي، يعيش العراقيون هاجسا من أن يتحول الأمر إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين على أرضهم. سياسيا وشعبيا، يأمل العراقيون تجنب هذا الصراع والسعي إلى التهدئة.