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غزة بين المعقمات المسمومة وجائحة كورونا

منذ وصول جائحة كورونا إلى قطاع غزة المحاصر، وقع سكانه بين مطرقة الجائحة وسندان المعقمات السامة التي روجتها شركات محلية.
17/1/2021-|آخر تحديث: 17/1/202111:50 PM (مكة المكرمة)
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