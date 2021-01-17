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00:24
غزة بين المعقمات المسمومة وجائحة كورونا
منذ وصول جائحة كورونا إلى قطاع غزة المحاصر، وقع سكانه بين مطرقة الجائحة وسندان المعقمات السامة التي روجتها شركات محلية.
17/1/2021
-
|
آخر تحديث: 17/1/2021
11:50 PM (مكة المكرمة)
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