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شملت 11 وزيرا.. رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا على حكومته

أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلا على حكومته، وشمل التعديل 11 وزيرا جرى تعيينهم في وزارات شغرت بعد استقالة الوزراء فيها لأسباب مختلفة.