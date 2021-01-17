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ريف حلب.. مقتل مدني وإصابة آخرين إثر انفجار في سوق شعبي

قال مراسل الجزيرة إن انفجارا بعبوة ناسفة هز سوقا شعبيا في بلدة “سجو” بريف حلب الشمالي في سوريا، وأدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين. وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بالممتلكات.