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رفع الأقساط السنوية للجامعات اللبنانية الخاصة يهدد مستقبل الطلاب

أثار قرار عدد من الجامعات اللبنانية الخاصة مضاعفة أقساطها بالعملة المحلية موجة غضب في صفوف آلاف الطلاب الذين أصبح مستقبلهم الجامعي مهددا.