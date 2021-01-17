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حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يختار أرمين لاشيت زعيما جديدا له

فاز رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين الألمانية أرمين لاشيت برئاسة حزب المستشارة أنجيلا ميركل “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”، بعد حصوله على 521 صوتًا من مجموع أصوات مندوبي الحزب البالغ عددهم 1001.