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جدل الواتساب.. حسابات تجارية واعتبارات تتعلق ببيانات الجمهور وخصوصياته

تعثرت محاولة القائمين على تطبيق واتساب في إقناع مستخدميه بمراجعة وقبول التحديث الجديد لسياساته المتعلقة بالخصوصية؛ فبعد أخذ ورد وسط انتقادات شديدة، أجلت الشركة خططها إلى موعد لاحق.