03:08

تونس.. قرية تكرونة تعتلي قمة صخرة عملاقة

تتميز قرية تكرونة التونسية بموقعها الجغرافي المميز؛ إذ تعتلي قمة صخرة عملاقة، وتحولت إلى موقع سياحي مميز يستقبل الزوار الذين يأتون إليه هربا من صخب الحياة اليومية، وبحثا عن هدوء الطبيعة.