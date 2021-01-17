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ترحيب دولي بالاتفاق الليبي على آلية لإنجاز السلطة التنفيذية المؤقتة

رحب المجتمع الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية لإنجاز السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك بعد أشهر من التفاوض والتعثر. حسب الاتفاق، من المقرر أن تجري الانتخابات العامة بالبلاد نهاية العام.