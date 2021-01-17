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اليابان تطور طرقا للقضاء على الفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية

سخّرت شركات يابانية تقنياتها للقضاء على فيروس كورونا في مخابئه؛ كالهواتف الذكية ومقابض الأبواب. وبدأت إحدى الشركات تركيب مغاسل متنقلة، يمكنها تنظيف الهواتف من فيروس كورونا بالأشعة فوق البنفسجية.