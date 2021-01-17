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السلطات الأميركية تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس

بينما تواصل السلطات الأميركية تحقيقاتها في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، أوقفت قوات الأمن الأميركية رجلا قادما من فرجينيا إلى العاصمة واشنطن، وبحوزته مسدس وذخيرة حية.