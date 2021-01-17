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الحصاد (2021/1/16)

تناول عبد القادر عياض في الحصاد (2021/1/16) العناوين التالية: إيران تجري مناورات صاروخية وتؤكد استنفارها، والبنتاغون ينشر 25 ألف جندي في العاصمة واشنطن، واللجنة الاستشارية الليبية تحدد موعد الانتخابات