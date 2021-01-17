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الأردن.. انتقادات عمالية لاستثناء قطاعات من قرار رفع الحد الأدنى للأجور

تتصاعد في الأردن انتقادات عمالية لاستثناء الحكومة عدة قطاعات من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وقد دخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من بداية العام الجاري ليصبح 366 دولارا بدلا من 310 دولارات.