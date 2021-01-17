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02:34

استعداد لتنصيب بايدن وتحسّب لاحتجاجات أنصار ترامب.. واشنطن في قبضة الأمن

في مشهد غير مسبوق في تاريخها، باتت العاصمة واشنطن تحت قبضة أمنية مشددة، بعد نشر نحو 20 ألفا من قوات الحرس الوطني، وذلك استعدادا لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.
17/1/2021
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