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إيران.. مناورات عسكرية صاروخية لإظهار قدرتها على الردع

تنطلق صواريخ من وسط إيران في اتجاه المحيط الهندي، في مناورات هي الثالثة خلال أسبوعين. وتبدو هذه المناورات سعيا إيرانيا مستميتا لإظهار قدرتها على الردع.