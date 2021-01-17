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إندونيسيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال واستمرار البحث عن ناجين

أكدت هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال -الذي ضرب عاصمة إقليم سولاويسي الغربية- إلى 49 قتيلا وأكثر من 800 جريح، وأشارت إلى أن الهزات الارتدادية مستمرة، وبلغ عددها أكثر من 30 هزة.