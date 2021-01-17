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إحياء للعادات والترفيه.. سباق للهجن بشبه جزيرة سيناء

يرتبط سكان المناطق الصحراوية بالإبل بحكم المهام التي ظلت تؤديها على مدى قرون. وفي ظل تراجع هذا الدور، لم ينس البدو العناية والتفاخر بالإبل والتمسك بأهم برامج الترفيه في حياتهم، ألا وهي سباقات الهجن.