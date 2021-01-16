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واشنطن.. إجراءات أمنية مشددة استعدادا لحفل تنصيب بايدن

تشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة وحالة من التوتر غير مسبوقة مع استمرار تدفق قوات الحرس الوطني، وذلك للتحضير ليوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. كما تشهد العديد من الولايات الإجراءات نفسها.