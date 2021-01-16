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مشهد أمني غير مسبوق لتأمين حفل تنصيب بايدن

نشرت قوات الحرس الوطني نحو 7 آلاف من أفرادها في العاصمة واشنطن، وأغلقت مزيدا من الطرق المؤدية إلى الكونغرس والبيت الأبيض، لتأمين يوم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، الأربعاء المقبل.