البث الحي
02:53

مشهد أمني غير مسبوق لتأمين حفل تنصيب بايدن

نشرت قوات الحرس الوطني نحو 7 آلاف من أفرادها في العاصمة واشنطن، وأغلقت مزيدا من الطرق المؤدية إلى الكونغرس والبيت الأبيض، لتأمين يوم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، الأربعاء المقبل.
16/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة

02:40
(الجزيرة)

ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال

01:59
(الجزيرة)

إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية

02:40
(الجزيرة)

مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة

03:00
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة

02:40
(الجزيرة)

ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال

01:59
(الجزيرة)

إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية

02:40
(الجزيرة)

مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة

03:00
المزيد من التقارير الإخبارية

اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة

(الجزيرة)

ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال

(الجزيرة)

إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية

(الجزيرة)

مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ثروته خدمت ترامب ونتنياهو ومشروع التهويد.. دفن إمبراطور القمار شيلدون أديلسون في جبل الزيتون بالقدس المحتلة

أديلسون كان داعما بارزا لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس (الأوروبية)

4 أشياء يُمنع فعلها بعد الأكل مباشرة

كورونا.. أكثر من 400 ألف وفاة بالولايات المتحدة و"فايزر" تعلن تأخير تسليم جرعات التطعيم

تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتك" للفريق الصحي بأحد المستشفيات السويدية (غيتي)

كم يوما تستمر المناعة ضد كورونا بعد الإصابة أول مرة؟