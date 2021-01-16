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مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة

تخوض إثيوبيا ومصر والسودان مفاوضات متعثرة حول سد النهضة، على مدار 9 سنوات مضت، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.