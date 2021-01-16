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25:24

فوق السلطة 216 – من يدق الباب يسمع الجواب

تناولت حلقة (2021/1/15) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: غزوة الكونغرس ترخي بثقلها على انتقال السلطة بأميركا. حزب إرهابي في هولندا يدعو إلى تطهير البلاد من الإسلام.
15/1/2021
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