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تونس.. أزياء تقليدية بلمسة عصرية

انتشرت خلال السنوات الأخيرة في تونس مبادرات من مصممي أزياء لإدخال ابتكارات عصرية على اللباس التقليدي التونسي. مصمم الأزياء رمزي بن وذيفة ابتكر علامة تجارية خاصة به، وتحظى تصاميمه برواج كبير.