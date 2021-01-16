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ترحيب فلسطيني بدعوة عباس لإجراء الانتخابات

رحبت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات عامة، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يكسر الجمود الذي اجتاح الحياة السياسية في فلسطين منذ قرابة عقد ونصف.