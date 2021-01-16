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ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال

أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده البالغ عددها 700 جندي من الصومال بحلول 15 يناير/كانون الثاني الجاري، قلقا في الأوساط السياسية والأمنية في مقديشو.