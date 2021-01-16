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انهيارات أرضية وفيضانات بإندونيسيا تخلف عشرات القتلى والمفقودين

أكدت هيئة التعامل مع آثار الكوارث الإندونيسية ارتفاع عدد من لقوا حتفهم نتيجة سلسلة زلازل ضربت إقليم سولاوسي إلى 42، وبلغ عدد المصابين 600. وقالت الهيئة إن عدد المتضررين تجاوز 15 ألف شخص.