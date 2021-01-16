02:40

اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة

تسببت الحرب في اليمن على مدى 6 سنوات في معاناة المواطنين، لا سيما بعد انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وازدادت معاناة المواطن اليمني مع تصاعد أسعار المواد الأساسية والغذائية.