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اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة

تسببت الحرب في اليمن على مدى 6 سنوات في معاناة المواطنين، لا سيما بعد انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وازدادت معاناة المواطن اليمني مع تصاعد أسعار المواد الأساسية والغذائية.
16/1/2021
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